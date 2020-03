Il covid-19 entra in casa con le scarpe: l’ennesima ‘astuta’ fake-news

Purtroppo di ora in ora, parallelamente all’affastellarsi di notizie che ci travolgono in merito alla situazione sanitaria del paese, prosegue incessante il martellante tam-tam delle fake news.

Notizie sempre più ‘raffinate’ perché costruite su un fondo di verità. E puntualmente, come se non avessero altro da fare, medici, virologi ed esperti, debbono anche stare a perdere tempo per ‘tranquillizzare’ i cittadini.

La Fake: “Usate sempre le stesse scarpe”

Ora, in ordine di tempo, sta impazzando la ‘notizia segreta’ (“da non divulgare – recita il messaggio – sennò si scatena il panico!”), secondo cui il Covid-19 resiste a terra sull’asfalto, e quindi attraverso le scarpe entra nelle nostre case.

L’esperto, gli elementi eliminano il virus”

“Abbiamo dati sperimentali sui coronavirus, che mostrano come possano sopravvivere in tempi che vanno da qualche ora a qualche giorno su superfici diverse. Laddove non vengano esposti a disinfezione ma anche elementi come sole, pioggia, intemperie“. Spiega in proposito Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) il quale, nel coro della conferenza stampa della Protezione Civile ha spiegato che “circolano audio sulla presenza del virus sulle superfici“, ed ha quindi raccomandato che “accanto all’igiene personale è importante anche la pulizia degli ambienti. Sappiamo che questo virus è molto sensibile ai disinfettanti – ha tenuto a sottolineare l’esperto – e che si trasmette con il contatto attraverso le mani. Il miglior modo per difendersi è lavare spesso e correttamente le mani”.

Un pericolo possibile… ma per i funamboli

Dunque, a meno che qualcuno usi camminare tipo funambolo a ‘candela’, attraverso le mani, rimane molto difficile infettarsi in questo modo.

Poi, come ha spiegato Brusaferro, si tratta di superfici – non l’asfalto – e che, semmai si parli del terreno, bastano comunque gli elementi naturali come sole, pioggia, e vento ad eliminarlo. Ovviamente è corretto una volte tolte le scarpe in case, così come gli abiti (che andrebbero messi sulla stampella fuori alla finestra per la notte), di lavarsi accuratamente le mani…

Max