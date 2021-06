“Il Covid diverrà un ricordo ma non prima della fine di tutto il 2022”, afferma Sileri

E’ vero, finalmente l’incubo sembra stia passando: “cala tutto, dai ricoveri alle terapie intensive, a numero dei decessi” tuttavia, ha commentato il sottosegretario alla salute PierPaolo Sileri, “Credo che passerà tutto il 2022 prima di dimenticarci del Coronavirus in tutto il mondo. In Italia quando avremo i 3/4 della popolazione vaccinata con la doppia dose saremo in sicurezza”.

Sileri: “Andrà sempre meglio ma mi preoccupa la riluttanza ai vaccini dei giovani”

Dietro i microfoni di Radio Rai, stamane il medico ha confessato però “di essere più preoccupato per altre situazioni, ad esempio dagli assembramenti fuori dai locali in soggetti giovani e dalla riluttanza alla vaccinazione tra i soggetti più giovani“.

Sileri: baciarsi se non vaccinati? “Da medico dovrei dire no ma, non credo serva il green pass!”

A questo proposito, visto anche l’imminente contesto estivo, che in qualche modo ‘favorisce’, gli è stato chiesto se due persone non vaccinate possono baciare tra loro: “Da medico dovrei dire di no, perché il contagio è più probabile. Però dico, sinceramente, riprendiamoci la nostra vita – ha quindi aggiunto sorridendo – non credo che per baciarsi serva estrarre il ‘green pass’”.

Sileri: “Il limite di 4 a tavola nei ristoranti? Io liberalizzerei già da da luglio”

La polemica principale in questi giorni di riaperture, anche per ovvi motivi, è soprattuto legata al limite di 4 posti a tavola al ristorante: “Io – ribadisce il sottosegretario – sono tra quelli che era per l’aumento dei posti a tavola, tra 8 e 10, dai primi di luglio liberalizzerei perché saranno aumentati ulteriormente i vaccinati“.

Sileri: vedere gli Europei insieme agli amici? “Basta almeno la prima dose del vaccino”

Infine, ecco l’atteso campionato Europeo di calcio: ci si potrà riunire fra amici per vedere le partite insieme? Anche qui, allargando le braccia, Sileri ‘deve’ fare il medico: ”E’ fortemente raccomandato l’esser vaccinati, anche con la sola prima dose“.

Max