“Il Covid si trascinerà per tutto il 2022: i paesi ricchi non aiutano quelli più poveri con i vaccini”, avverte l’Oms

“Il Covid si trascinerà per tutto il 2022: i paesi ricchi non...

“I paesi più poveri non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno” e dunque, con ogni probabilità, avverte l’esperto dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Bruce Aylward, “La pandemia di Covid si trascinerà per tutto il 2022″.

Vaccini: finché i paesi poveri non avranno abbastanza dosi il virus continuerà a girare, rischiando di mutare

Del resto è una conseguenza quasi ‘matematica’: se, come detto, i paesi più poveri non riescono a contenere la diffusione dei contagi, questo continueranno a girare e, cosa assai peggiore, facilitando nuove mutazioni del virus. Infatti Aylward ha tenuto a rilanciare un appello ai paesi ricchi in quanto, ha ammonito ”non siamo sulla buona strada: occorre un maggior impegno per sostenere le vaccinazioni anti-Covid nei paesi che ancora non hanno iniziato o hanno immunizzato poco”.

Vaccini: complessivamente, degli 1,8 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid annunciate, consegnate solo il 14%

Come rivela infatti un dossier stilato da ‘People’s Vaccinealliance’ (che racchiude fra gli altri anche Oxfam, ActionAid e Amnesty International), ad oggi degli 1,8 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid, che le nazioni più ricche hanno ‘promesso’, in realtà ne sono state distribuite soltanto 261 milioni, qualcosa come il 14%. Ma non solo, prosegue lo studio, sebbene sia trascorso un anno dallo stoccaggio dei primi vaccini, ad ogi risulta vaccinato solo l’1,3% degli abitanti nei paesi più poveri.

Vaccini: fra i paesi ricchi che ad oggi hanno tradito le promesse: Regno Unito, Canada e Stati Uniti

Nello specifico, il Regno Unito aveva promesso l’invio di 100 milioni di dosi ma, in realtà ne sono state consegnate meno del 10%: circa 9,6 milioni. Il Canada sfiora addirittura l’8% rispetto a quanto annunciato: consegnate 3,2 milioni di dosi su 40 milioni. ‘Maglia nera’ poi per gli Stati Uniti: sono state inviate sì 177 milioni di dosi, ma ne avevano promesse 1,1 miliardi.

Vaccini, pessime anche le case farmaceutiche: hanno inviato appena il 12% delle dosi promesse

Ma ce ne è anche per la case farmaceutiche: infatti Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech, avevano promesso a Covax (ente che si preoccupa della campagna vaccinale dei paesi poveri), l’invio di 994 milioni di dosi ma, ad oggi – scrive ‘The Guardian’ – se ne son viste appena il 12%…

