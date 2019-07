Il Cpm: l’università milanese della Musica

Lavorare nella musica? Si può ma, come è logico intuire, occorre una completa e seria specifica preparazione. In questo senso, come vedremo i numeri parlano chiaro, vi sono diverse strutture deputate all’avviamento nel settore, al pari di un vero e proprio ateneo. Oggi parliamo del ‘CPM Music Institute di Milano’, presieduto e diretto fin dalla sua fondazione da Franco Mussida, dal 1984, con un modello didattico multidisciplinare che abbraccia le professioni legate agli strumenti dell’orchestra moderna a quelle dell’indotto musicale (dai tecnici del suono ai produttori), ha offerto e offre a migliaia di giovani l’opportunità di ritagliarsi spazi di lavoro e di prospettiva creativa. A maggio 2017 il CPM ha ottenuto il riconoscimento Afam da parte del Miur per il rilascio del Diploma Accademico di Primo Livello in Popular Music equivalente alla Laurea Triennale, e riconosciuto sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei. Inoltre, da Novembre 2018 è membro dell’AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen, un’associazione volontaria che rappresenta gli Istituti Superiori di Educazione Musicale.

Grazie alla stima di tutto il comparto musicale, il CPM Music Institute è riconosciuto crocevia per il mercato dei lavori della Musica. Ruolo ribadito nelle sue Open Week, che dal 2007 permettono ai suoi allievi – ma anche agli appassionati di Musica – di incontrare artisti e strumentisti di prestigio italiani e internazionali (Ligabue, Guccini, Elisa, Caparezza, Daniele Silvestri, Ermal Meta, Peppe Vessicchio, Vince Tempera, Brunori SAS, Red Canzian, Robben Ford, Virgil Donati, Tony Levin, Gavin Harrison, Mary Setrakian, Joey Blake) per conoscere tutto quello che succede nel mondo della Musica.

Al giorno d’oggi, molti dei suoi diplomati lavorano in orchestre prestigiose, suonano e cantano per gruppi e artisti di grande appeal (da Laura Pausini alla PFM), mentre molti hanno intrapreso carriere artistiche proprie (da Chiara Galiazzo a Renzo Rubino fino a Cordio e Mahmood, vincitore di Sanremo 2019). Dal 1988 inoltre, attraverso progetti di ricerca che utilizzano le sue proprietà educatrici, si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi. Tra i tanti progetti italiani ed europei realizzati, l’ultimo in ordine di tempo è CO2. Concorre inoltre a realizzare progetti musicali educativi per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì e i corsi formativi per i partecipanti ad Area Sanremo TIM 2018.

Ed ora, il prossimo 7 settembre si terrà l’Open Day al CPM Music Institute (in Via Elio Reguzzoni ,15 – Milano), una giornata di orientamento durante la quale sarà possibile conoscere tutti i corsi e percorsi del CPM (Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte e Tastiere, Pro Audio Engineer, Writing & Production, Song Writing, Game Audio, Giornalismo), incontrare i docenti e visitare la scuola.

Un giorno dunque di fondamentale importanza poiché permette a tutti coloro che sono interessati di entrare in contatto con il mondo del CPM, conoscere la struttura, i docenti, lo staff e gli allievi. Sarà possibile visitare la scuola, scegliere il piano di studi più adatto alle proprie esigenze e ricevere tutte le informazioni sui corsi AFAM, che rilasciano un titolo equivalente alla Laurea triennale riconosciuto sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei.

Durante il corso della giornata, sarà inoltre possibile sostenere un’audizione per tutti i corsi e gli strumenti, registrandosi al seguente link: https://openday.cpm.it/.

Di seguito il programma dell’Open Day: In apertura sul palco l’esibizione di alcuni allievi. A seguire, dalle ore 11 alle12.30, presentazione dei corsi del nuovo accademico.

Dalle ore 12.30 alle ore 13, presentazione dei programmi didattici del nuovo anno accademico. Infine, dalle ore 14 alle ore 18, spazio alle audizioni ed ai colloqui per tutti i corsi e gli strumenti:

Basso (Dino D’Autorio e Siro Burchiani); Batteria (Roberto Gualdi, Flaviano Cuffari, Giovanni Giorgi); Canto (Roberta Granà, Andrea Rodini, Max Elli, Tommaso Ferrarese); Chitarra (Giorgio Cocilovo, Claudio Bazzari, Pietro La Pietra, Michele Quaini); Pianoforte e Tastiere (Filippo Rinaldo, Giovanni Boscariol, Massimo Colombo); Pro Audio Engineer (Lorenzo Cazzaniga, Diego Maggi, Taketo Gohara, Alex Trecarichi, Giovanni Boscariol, Mirco Mencacci); Writing & Production (Diego Maggi, Fabio Nuzzolese, Mell Morcone); Song writing (Mell Morcone, Dome Bulfaro, Andrea Rodini, Alex Trecarichi); Game Audio (Gianni Ricciardi); Giornalismo (Ezio Guaitamacchi).

Per partecipare è necessario registrarsi tramite la pagina dedicata https://openday.cpm.it/ o inviando un’e-mail al seguente indirizzo corsi@cpm.it, o ancora telefonando al seguente numero 02.6411461.

www.cpm.it – www.facebook.com/CPMMusicInstitute

Max