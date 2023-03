Il Cremlino avverte: “Slovacchia e Polonia invieranno aerei all’Ucraina? Saranno distrutti. Questo non influirà sull’esito dell’operazione militare”

Senza usare mezzi termini stamane il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che gli aerei da guerra che Polonia e Slovacchia hanno annunciato di voler inviare all’Ucraina, “Saranno distrutti“.

Ieri infatti era stata la Polonia a dare notizia dell’invio di 4 caccia a Kiev, ed oggi anche il primo ministro slovacco, Eduard Heger, ha reso noto che il suo paese ha dato l’ok all’invio di alcuni Mig-29, per altro di fabbricazione sovietica.

Peskov: “Questa fornitura non influirà sull’esito dell’operazione militare speciale, ma può portare ulteriori problemi alla stessa Ucraina e al popolo ucraino”

Come ha riferito l’agenzia di stampa ‘Tass’, commentando quanto comunicato dai due paesi dell’Est, Peskov ha poi ammonito che “Naturalmente, la fornitura di questo equipaggiamento militare, come abbiamo ripetutamente detto, non influirà sull’esito dell’operazione militare speciale, ma può portare ulteriori problemi alla stessa Ucraina e al popolo ucraino“. Inoltre, ha fatto notare ancora il portavoce, il fatto che Bratislava e Varsavia abbiano deciso di inviare alcuni caccia Mig-29 a Kiev, evidenzia come alcuni Paesi membri della Nato “stiano aumentando il livello del loro coinvolgimento diretto nel conflitto“.

Max