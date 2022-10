Il Cremlino: “La verità sul sabotaggio al Nord Stream? I Paesi europei ne rimarranno sorpresi”

Fra tutti gli annunci tra i tanti diramati dal Cremlino nelle ultime settimane, molto di più di quello relativo ad una ‘improbabile’ guerra nucleare (per altro mai usata come minaccia, quanto come mezzo estremo di difesa, rispetto ad un eventuale attacco da parte occidentale), quello di oggi è sicuramente il più ‘interessante’ e, ‘sulla carta’, davvero ‘compromettente’.

Peskov: “Se i responsabili del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream dovessero essere resi pubblici, molti nei Paesi europei rimarranno sorpresi”

Come ha infatti affermato stamane Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, “Se i responsabili del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, dovessero essere resi pubblici, molti nei Paesi europei rimarranno sorpresi“. Questo, ha rimarcato, visto che la Russia continua a sbattere contro “il muro della riluttanza di alcuni Stati a cercare la verità, che sicuramente sorprenderà molti in questi Paesi europei se sarà resa pubblica“.

Peskov: “Sui negoziati rispetto a Kiev, la Russia, come ha ripetuto Putin, non ha cambiato la sua posizione”

Inoltre, cercando anche qui di infrangere il ‘muro di indifferenza e riluttanza’ che tutti i paesi occidentali hanno eretto contro Mosca, il portavoce del Cremlino è anche voluto tornare sui negoziati, ribadendo – per l’ennesima volta – che rispetto a Kiev, la Russia non ha cambiato la sua posizione, come può testimoniare lo stesso Erdogan che, ne corso dei colloqui con Putin, ha avuto modo di apprendere.

Peskov: “Erdogan sta lavorando ad una mediazione, ma nel frattempo la posizione di Kiev si è allontanata”

Non a caso proprio stamane il premier turco ha reso noto che sta lavorando per mediare la possibilità di un colloquio sia con Putin che con Zelensky. Tuttavia, ha affermato Peskov commentando la nuova legge introdotta a Kiev, che di fatto per blocca ogni trattative con Putin, “Probabilmente è cambiata solo la posizione dell’Ucraina”.

