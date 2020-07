“Il Dl Semplificazioni è la madre di tutte le riforme, indispensabile per tornare a correre”, spiega Conte

“E’ la madre di tutte le riforme, indispensabile per modernizzare l’Italia, tornare a far correre il Paese”, chi se non Conte poteva racchiudere ed esaltare in una frase, il varo del dl Semplificazioni? Del resto, ha proseguito il premier replicando ad un’interrogazione mossagli da Iv, “La pandemia del Covid-19 ha determinato una recessione senza precedenti. Tra gli strumenti per rilanciare la crescita c’è anche il dl Semplificazioni di cui stiamo discutendo in queste ore. E in queste ore è in atto un confronto costruttivo per trovare le soluzioni migliori”. Un decreto, ha spiegato il presidente del Consiglio, nel quale “ci sono misure volte a produrre accelerazioni nell’iter delle opere, e c’è anche, questo tengo a sottolinearlo, un rafforzamento dei presidi di legalità”.

Faraone (Iv): “Entro dopo domani arriverà nel Cdm”

Nel frattempo, poco fa a Palazzo Chigi è terminato il vertice di maggioranza dl semplificazioni e, ha affermato Davide Faraone (capogruppo di Iv al Senato), “Ci siamo aggiornati a domani alle 9.30, poi il pomeriggio ci sarà il pre-Consiglio che sarà lunghissimi. Quindi tra domani e dopodomani ci sarà il Cdm”. Riguardo poi la tempistica – noto tallone d’Achille di questo esecutivo – Faraone ha assicurato che “Siamo a un buon punto. Restano da affrontare le questioni del danno erariale, dell’abuso di ufficio e dei commissari per singole opere“.

Nel pomeriggio le riunioni tecniche con la De Micheli

Tema quest’ultimo, che verrà approfondito nelle ore a seguire attraverso le riunioni tecniche, alla quale prenderà parte Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla quale varrò anche sottoposta la lista delle opere da stilare.

