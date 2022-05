Il Dott. Mariano Amici raccomanda: “Lo sbalzo termico di questo periodo può farvi ammalare”. Ecco alcuni consigli sul da farsi in caso di febbre

Sia sul suo sito ufficiale, che sulle pagine personali dei vari social, rinnovando l’ormai rodato slogan “Continuiamo a far maturare le coscienze”, alla luce di questi repentini sbalzi di temperatura che stanno caratterizzando le nostre giornate, il Dott. Mariano Amici ha deciso di tornare a rimarcare quali sono le linee guida relative al trattamento del Covid e delle malattie virali dell’albero respiratorio.

Dunque, come continua a fare da oltre due anni, il noto medico di Ardea, raccomanda:

“Stare tranquilli poiche’ il panico aggrava la malattia!

State a casa a riposo ed evitate di subire variazioni brusche di temperatura o respirare aria fredda.

In caso di febbre NON dovete abbassarla se non supera i 39,5 nel qual caso la riportate intorno ai 38,5 semplicemente con bagnoli di acqua fredda.

NON dovete stare a letto durante il giorno. Durante la notte dormite con il torace leggermente sollevato alzando lo schienale del letto di 10/15 centimetri.

Molte bevande calde con limone e minestre calde nutrienti possibilmente con uovo e parmigiano.

Evitare ogni tipo di carboidrati soprattutto se affetti da diabete ed in questo caso rimodulare il dosaggio dei farmaci ipoglicemizzanti.

SOLO la sera dopo cena prendete una Nimesulide o una Aspirina C oppure una Brufen 600; se trattasi di bambini usate Nurofen in base al peso.

In caso di tosse persistente o con catarro giallo o verde usate un antibiotico tipo Zitromax 500 oppure Cefixoral 400, una compressa al giorno per 5 giorni, o Augmentin mattina e sera per 6 giorni ed un mucolitico tipo Fluibron o Fluimucil oppure Bisolvon dopo colazione e cena.

La malattia Covid si cura e nella stragrande maggioranza dei casi guarisce entro 8 giorni. Non si muore di Covid ma SI MUORE PER TERAPIE INCONGRUE!

Il virus a temperatura elevata non si replica e la malattia si ferma, abbassare la febbre significa togliere all’organismo una difesa importantissima per guarire.

Le malattie virali, Covid compreso, guariscono con la febbre ed attraverso la risposta anticorpale da parte dell’organismo.

Somministrare pertanto paracetamolo, che abbassa la temperatura, e cortisonici, che inibiscono la produzione di anticorpi, dal primo giorno della malattia, significa esporre il paziente a gravissimi rischi, anche mortali!

Mariano Amici, medico“

Max