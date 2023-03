Il Dottor Amici, Medicina allopatica ed omeopatica: “Molto di ciò che viene spiegato come scienza in realtà con la scienza, almeno in campo medico, non ha nulla a che vedere!”

Nel suo seguitissimo sito, dove prevale l’ormai rodato slogan ‘Continuiamo a far maturare le coscienze’, oggi il Dottor Mariano Amici ha affrontato un argomento scientifico che da sempre divide ed appassiona:

“Nel momento in cui l’industria scoprì’, ai primi del ‘900, che dal petrolio si potevano fabbricare farmaci a basso costo per curare i sintomi nacque, di fatto, quella che oggi chiamiamo MEDICINA ALLOPATICA che attraverso la propaganda, finanziata dall’industria dei “padroni”, si impose, in occidente, sempre maggiormente come verità scientifica scalzando e sminuendo sempre di più l’importanza della MEDICINA OMEOPATICA fino a relegarla quasi al ruolo di stregoneria.

In realtà la MEDICINA OMEOPATICA non e’ affatto stregoneria ed all’opposto della MEDICINA ALLOPATICA non solo non cura il sintomo ma USA IL SINTOMO per arrivare a curare la malattia.

Per la cura non usa prodotti di sintesi derivati dal petrolio ma si rivolge più all’anima dell’essere umano che al corpo ed usa dal punto di vista terapeutico consigli comportamentali ed estratti di prodotti reperibili in natura come erbe, piante ecc. .

Per ora non voglio esprimere un parere sulla validità dell’una rispetto all’altra e pertanto al fine di lasciarvi riflettere su queste mie prime brevi considerazioni vi dico solo che personalmente, forte della mia ormai ultra quarantennale esperienza clinica, sia in campo medico che chirurgico, ed avendo effettuato numerosi viaggi all’estero, particolarmente in Cina che considero essere la patria della medicina omeopatica, ho portato avanti numerosi studi osservazionali sia con la medicina allopatica che con la medicina omeopatica scoprendo, con tali studi e con tali approfondimenti effettuati, ripeto, anche in Oriente, che MOLTO DI CIO’ CHE VIENE SPIEGATO COME SCIENZA IN REALTA’ CON LA SCIENZA ,ALMENO IN CAMPO MEDICO, NON HA NULLA A CHE VEDERE!

Nel prossimo post vi parlerò delle mie considerazioni a fronte delle esperienze vissute.

Spero che i Medici vogliano approfondire, riflettere e divulgare.

Mariano Amici, medico”