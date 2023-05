Il Dottor Mariano Amici su Covid e vaccini: “Si è trattato di vera ‘PANDEMIA’” ?

Sempre fedele all’ormai noto slogan, ‘Continuiamo a far maturare le coscienze’, che da sempre caratterizza le battaglie che il Dottor Mariano Amici ha deciso di affrontare contro la ‘dittatura sanitaria’ emersa nel corso della pandemia, puntale, non senza fornire interessanti spunti di riflessioni, ancora una volta il vulcanico medico di Ardea è tornato a commentare sulla sua pagina (marianoamici.com), quanto accaduto negli anni scorsi ma, soprattutto, ciò che ne è derivato.

“Si è trattato di vera “PANDEMIA” ?

I fatti evidenziano che e’ stato un autentico banco di prova messo in atto dai “PADRONI PRIVATI” sovranazionali per vedere fino a che punto si potevano spingere per far sì che degli individui liberi in una società libera e democratica acconsentissero a farsi imporre il rispetto di regole assurde.

E’ ormai palese che l’obiettivo finale è quello di trasformare le nostre società libere e democratiche, in società totalitarie con la conseguente privazione dei diritti fondamentali di libertà e di democrazia ed addirittura derubarci della nostra identità, sia nazionale e sia culturale spingendosi perfino all’idea di derubarci della nostra identità sessuale.

Abbiamo dovuto fronteggiare uno stato di guerra psicologica ma non sono riusciti nel loro intento poiche’, malgrado tutte le bugie, nonostante tutte le false narrazioni, malgrado tutta la disinformazione siamo riusciti a mettere in luce la realtà dei fatti !

Li abbiamo costretti ad ammettere certe verità ma sono ancora determinati a portare avanti il loro piano.

Stanno SOLO cambiando strategia!

Il main stream sta iniziando a fare trasmissioni dove ammettono certe verità poiché sono talmente palesi che non possono continuare a soffocarle ma a colpi di propaganda cercano di trasformare i “crimini” in “errori”, si indaga su false piste piuttosto che sui reali filoni di indagine, si fa ancora confusione sui morti e sulle cure, non si indaga sugli effetti avversi dei vaccini, ecc. ecc. .

A fronte di tutto questo per dare un po’ di speranza al popolo hanno cambiato i suonatori ma, se sapete ascoltare, LA MUSICA E’ SEMPRE LA STESSA!!

La sostanza, infatti, e’ che hanno comunque fatto approvare il PNPV(Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale), hanno fatto approvare lo stanziamento di uomini ed armi per sostenere la guerra, non si preoccupano del reintegro degli stipendi ai lavoratori sospesi, i governi “venduti” continuano a delegare ogni sovranità nazionale ad ORGANIZZAZIONI PRIVATE sovranazionali che potranno decidere sulla nostra vita indipendentemente dal volere del popolo !!

Siamo davvero governati democraticamente oppure abbiamo dei governi “fantoccio” a servizio dei “PADRONI PRIVATI”sovranazionali??

Mariano Amici, medico”