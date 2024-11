Il festival che premia i migliori trailer arriva a Roma: al via il Trailers FilmFest

Per la prima volta nella sua storia, il Trailers FilmFest, unico festival europeo dedicato esclusivamente ai trailer e alla promozione cinematografica, si svolgerà a Roma. La ventiduesima edizione si terrà dal 19 al 21 novembre 2024 al cinema Savoy, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’evento, diretto da Stefania Bianchi con il supporto artistico di Filippo Soldi, si propone di mettere sotto i riflettori i migliori strumenti di promozione del grande schermo, dai trailer ai booktrailer, passando per locandine e pitch.

A Roma il festival dei trailer

Questa edizione del festival si arricchisce di importanti partnership, tra cui quelle con Ottoemezzo, Syncronia e Anica. Accanto ai premi tradizionali, come quelli dedicati al miglior trailer, booktrailer e poster cinematografico, debutta un nuovo riconoscimento: quello per il miglior Content Creator Cinema, pensato per celebrare chi utilizza i social media per promuovere il mondo del cinema.

Uno degli appuntamenti più attesi è la proiezione del film “Modì – Tre giorni sulle ali della follia”, diretto da Johnny Depp. L’opera, che racconta tre giorni cruciali nella vita di Amedeo Modigliani, vede Riccardo Scamarcio nel ruolo del celebre artista e un cast stellare con Al Pacino, Pierre Niney e Luisa Ranieri. La proiezione, prevista per il 19 novembre alle 20:30, sarà l’unico evento a pagamento del festival, con un biglietto promozionale di 5 euro.

Tra gli incontri di approfondimento, spicca la tavola rotonda “AI e promozione cinematografica: un’opportunità o una sfida?”, in programma il 20 novembre alle 19.

Organizzata in collaborazione con Anica, la discussione esplorerà il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nel marketing del cinema, dalla creazione di contenuti personalizzati alle strategie innovative. Un panel di esperti si confronterà su come affrontare le nuove tecnologie: alleato strategico o ostacolo per i professionisti?

Con un’offerta variegata di workshop, proiezioni e incontri, il Trailers FilmFest si conferma come un evento imperdibile per chi ama il cinema e i suoi meccanismi promozionali. Per questa edizione romana, il festival mira a coinvolgere non solo gli addetti ai lavori, ma anche il pubblico appassionato, offrendo un’esperienza completa che celebra il mondo del grande schermo e le sue strategie di comunicazione.