Il fotografo di lady Soumahoro: “Accuse nei miei confronti totalmente infondate”

(Adnkronos) – “Continuo a leggere sui media che la Signora Soumahoro mi avrebbe denunciato per avere diffuso sue fotografie senza veli, da me scattate, senza il suo consenso. L’accusa che mi si muove è del tutto infondata, come potrò dimostrare, ed ho conferito mandato all’Avv. Fabrizio Galluzzo affinché mi difenda nelle opportune sedi e tuteli la mia onorabilità e professionalità, lese dalle non veritiere notizie trapelate”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il fotografo Elio Leonardo Carchidi, commentando le notizie, apparse sui media, secondo le quali Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, lo avrebbe denunciato per la “diffusione senza permesso” di alcuni scatti hard che la riguardano.