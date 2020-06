Il giovane Montalbano oggi 15 giugno 2020: trama e cast su Rai1

Torna su Rai1 quest’oggi 15 Giugno 2020 in prima serata, con “Ritorno alle origini” un nuovo appuntamento con Il giovane Montalbano, con bRiondino, per regia di Gianluca Maria Tavarelli. Il noto appuntamento, che racconta le vicende della versione ‘giovane’ del più amato commissario della tv, ritorna con buoni esiti di audience sulla Rai, che del resto in questo periodo sta incassando ottimi risultati complessivi in termini di share.

Terzo lunedì di inchieste per “Il giovane Montalbano” su Rai1, oggi 15 giugno alle 21.25, con il film “Ritorno alle origini” di Gianluca Maria Tavarelli e con Michele Riondino nei panni del celebre ma giovane commissario nato dalla vena artistica di Andrea Camilleri.

La serie porta il spettatore ai primi anni di Montalbano al Commissariato di Vigata e agli inizi della sua carriera, quando, per il suo carattere difficile, per il suo bisogno di autonomia e solitudine, Salvo chiude la relazione con Mery, la sua fidanzata fin dai giorni di Mascalippa. E proprio mentre sta superando la fine di quest’amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, donnaiolo. All’inizio tra i due i rapporti sono difficili e si complicano quando Augello mette gli occhi su Livia, una ragazza entrata nella vita di Montalbano.

Ad affiancare Riondino, un ricco cast con: Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, e ancora Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi e con Sarah Felberbaum nei panni di Livia.