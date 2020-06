Il Giovane Montalbano oggi 8 Giugno 2020 su Rai1: trama e cast

Ritorna come preannunciato quest’oggi in prime time nella sera dell’8 Giugno 2020 torna su Rai1 alle ore 21.40 Il Giovane Montalbano.

Naturalmente, come noto, si tratta di una replica di un prodotto che del resto ha già ottenuto un significativo successo in precedenza: la fiction di Gianluca Maria Tavarelli è del 2012: con Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona racconta, come si immagina facilmente, le gesta del giovane commissario Salvo Montalbano, nato dalla meravigliosa penna di Camilleri.

Il Giovane Montalbano oggi 8 Giugno 2020 su Rai1: cosa succede oggi

Nella puntata di oggi si racconta della fase in cui Montalbano si è abituato alla vita di Vigata dopo mesi dal suo arrivo. Abita in albergo, all’Hotel Pirandello, ed è qui che, la notte di Capodanno, viene commesso un omicidio. Il 1991 pertanto inizia subito al lavoro per il giovane commissario, che si scorda anche di fare gli auguri al padre, che abita a Vigata ma con cui Salvo in verità non vuole avere molto a che fare.

Tanto che, dopo capodanno, il padre regala a Salvo una cassetta di bottiglie del vino prodotto nelle sue vigne, il giovane commissario lo regala ai componenti della sua squadra. Del resto per Salvo, il commissariato è ormai diventato una famiglia: oltre a Carmine Fazio e a Catarella lo seguono e anche Gallo e Paternò e una bella amicizia è nata col giornalista indipendente Nicolò Zito.

Con il dottor Pasquano, il medico legale, al contrario, Montalbano non riesce a legare: i due non smettono di discutere, quasi come se si divertano a prendersi continuamente in giro.