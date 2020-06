Il Giovane Montalbano stasera 22 Giugno 2020 su Rai1: trama e cast della puntata

Torna puntuale, come ormai ha abituato nel tempo, sempre su Rai1, in prima serata oggi 22 giugno 2020 dalle ore 21.40 Il Giovane Montalbano con una nuova replica delle puntate che tanto bene hanno fatto in termini di ascolti.

Del resto, da tempo, in questa fase complicata per via del coronavirus, in casa Rai come anche a Mediaset si è puntato su prodotti che hanno ben funzionato nel passato recente per continuare a intrattenere gli italiani. Una pratica che sembra funzionare in termini si share, ad esempio considerato quanto fatto dall’ultima puntata del Giovane Montalbano in termini di ascolti che del resto anche la settimana prima aveva ben figurato.

Se questa era la trama dell’ultima puntata vista la settimana scorsa, che cosa prevede quella di oggi, invece? Questa, intanto, è la programmazione dei principali canali in chiaro di oggi 22 Giugno.

Il Giovane Montalbano stasera 22 Giugno 2020 su Rai1: cosa succede oggi

Oggi la puntata della fiction di Gianluca Maria Tavarelli del 2012, con Michele Riondino, Alessio Vassallo e Andrea Tidona ha il titolo di Ferito a morte: Montalbano insieme alla sua squadra deve vedersela con l’omicidio di un usuraio che sembra nascondere moventi passionali.

Nel mentre Livia, venuta a trovarlo, fa amicizia con il padre di Montalbano, ma quando Salvo lo scopre si inalbera e si chiude in se stesso. Livia non si arrende e riesce a far confessare al commissario il motivo per cui non sopporta il padre.

Poi, per Carmine Fazio arriva il momento della pensione, al commissariato di Vigata arriva suo figlio Giuseppe, sveglio e meticoloso quanto lui.