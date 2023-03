Il governatore della Florida ‘osa definire’ la guerra in Ucraina “Una disputa territoriale, non una nostra priorità”

Se oggi in Italia qualcuno si ‘azzarda’ a prendere le distanze dal conflitto in Ucraina o, peggio, ‘osa’ rivangare i fatti del Donbass del 2014, rischia di essere tacciato di terrorismo. Figuriamoci dunque cosa può accadere negli Sati Uniti a ‘snobbare’ la guerra, attraverso la quale Biden ha trovato la ‘scorciatoia’ per ‘combattere Putin per procura’ grazie alla Ue ed alla Nato!

Il governatore della Florida definisce la guerra in Ucraina “Una disputa territoriale che non ha nessuna rilevanza per gli interessi nazionali vitali degli Stati Uniti”

Ne sa qualcosa uno dei ‘papabili’ candidati alle prossime presidenziali, come il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis che – giustamente – si è ‘azzardato’ ad affermare che il conflitto ucraino è “una disputa territoriale che non ha nessuna rilevanza per gli interessi nazionali vitali degli Stati Uniti”.

Immediata la replica del ministro degli esteri di Kiev: “Lo invitiamo in Ucraina per una maggiore comprensione dell’invasione russa e della minacce che questa pone per gli interessi degli Stati Uniti”

Apriti cielo! Immediata la replica di Oleg Nikolenko, portavoce del ministero degli Esteri ucraino, il quale ha attaccato: “Siamo sicuri che come ex ufficiale militare inviato in zone di guerra, il governatore Ron DeSantis sappia la differenza tra disputa e guerra. Lo invitiamo a venire in visita in Ucraina per una maggiore comprensione dell’invasione russa e della minacce che questa pone per gli interessi degli Stati Uniti”.

I repubblicani bacchettano il governatore della Florida: “Se Vladimir Putin perde in Ucraina, allora il mondo si resetterà nel modo giusto, se vince invece ci saranno altri conflitti”

Puntuale, e ci mancherebbe, l’immediato coro di dissenso alzatosi dai repubblicani, che hanno bacchettato il governatore della Florida spiegando che “Se Vladimir Putin perde in Ucraina, allora il mondo si resetterà nel modo giusto“. Dunque, ha poi twittato il senatore Lindsey Graham, “Se invece vince in Ucraina e l’Occidente capitola come in passato, allora ci saranno altri conflitti“.

Che dire? La ‘distanza’ geografica tra gli Stati iti e l’Ucraina è innegabile ma, vista le gigantesca crisi economica che gli Usa stanno vivendo (a vantaggio della Cina), mai come ora per Biden la ‘politica estera’ è divenuta così prioritaria e vitale.

Dal canto suo, c’è da sottolineare che Ron DeSantis non è certo un sprovveduto, che parla di cose che non conosce. Va infatti ricordato che, nel 2014, appena aver conseguito la laurea presso la prestigiosa Harvard University, DeSantis si è arruolato nella Us Navy dove, ha anche svolto svolgendo incarichi di ufficiali di giustizia militare. Un incarico che lo portò anche ad operare con i detenuti di Guantanamo e, inoltre, nel 2007 in Iraq è stato anche il consulente legale per gli Us Navy Seals.

Max