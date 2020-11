“Il governo è già al lavoro con nuove misure contro le disuguaglianze” anticipa Conte

“Esercenti, ristoratori mi hanno manifestato la loro sorpresa per la rapidità dei ristori erogati, arrivati a destinazione in poco più di una settimana. Ma siamo consapevoli che la profondità della crisi richiede un più corposo intervento, più prolungato nel tempo e anche più sostanzioso di quanto qui finora fatto. Il governo è già a lavoro per nuove misure di sostegno a stretto giro, pronto a stanziare ulteriori risorse”.

Intervenendo a Firenze all’assemblea Fipe Confcommercio 2020, il premier Conte colto l’opportunità per far impunto della situazione ed annunciare che il governo già al lavoro per nuove misure di sostegno a stretto giro“.

Conte: “Sono in arrivo nuove risorse per battere le disuguaglianze”

Il capo del governo ha inoltre affermato di capire che, tutto quello che stiamo vivendo,”concorre a creare nuove disuguaglianze” dunque, ha aggiunto, “per sanarle stanzieremo nuove risorse. Abbiamo adottato misure per contenere al massimo il contagio. Dopo la prima battaglia contro il virus, quella che abbiamo di fronte ò una sfida non meno insidiosa che nessuno può vincere da solo. Commercianti, esercenti, imprese, istituzioni, singoli cittadini devono fare squadra“.

Conte: “Dobbiamo tener conto del diffuso disagio, per ripartire urge la fiducia”

“In una fase difficile e molto complessa dal punto di vista sanitario, economico e sociale – ha concluso il presidente del Consiglio – c’è un diffuso disagio sociale e psicologico dei cittadini e degli operatori economici. Dobbiamo tenerne conto, quanto più conterremo il contagio rapidamente più in fretta recupereremo la fiducia per ripartire. Ci premono i tempi”

Max