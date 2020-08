Il governo spinge per la chiusura delle discoteche: “Preoccupano i contagi”. Oggi riunione con le Regioni

È prevista per oggi alle 16 una riunione di coordinamento tra il governo e le Regioni. L’esecutivo, trainato in particolare da Roberto Speranza, ministro della Salute, e da Francesco Boccia, ministro degli degli Affari Regionali, spinge per la chiusura delle discoteche perché preoccupa l’aumento dei contagi.

Chiuso locale a Jesolo

La Questura di Venezia ha sospeso le attività del King Club di Jesolo, noto locale in Veneto, per cinque giorni dopo un controllo nella notte di ferragosto. Assembramenti e assenza di distanziamento sociale e mascherina sono le cause della sanzione, come previsto dalla nuova ordinanza regionale del 14 agosto.

Non solo Jesolo, ma anche lungo tutto lo stivale, l’ormai inflazionata movida non si è fermata. La sensazione è che il governo abbia lasciato passare il ferragosto prima di intervenire con nuove restrizioni.

Mario Bonito