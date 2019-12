Il Grinch, trama, cast e curiosità del classico di Natale in onda oggi su Italia 1

Il Grinch, trama, cast e curiosità del classico di Natale in onda...

È vigilia di Natale, è 24 dicembre. Cosa significa? Cena in famiglia, regali e… film con cui passare il allegria la serata. E la scelta in questo caso non è così difficile, perché alla fine ricade sempre su un paio di perle ormai immancabili la sera che anticipa il 25 dicembre.

Anche quest’anno, come sempre, in televisione verranno riproposti dei classici intramontabili. Alle 21 è l’ora di ‘Una Poltrona per due’, che ormai da un decennio fa compagnia durante la cena della vigilia tra battute, risate contagiose e una storia a lieto fine.

Poco prima, alle 19 e 25 Italia 1 propone un altro classico del Natale: il Grinch. Il film con Jim Carrey sarà diviso in due parti, la prima come detto alle 19 e 30, la seconda parte un’ora più tardi. Impossibile non soffermarsi a guardare le avventure del mostro verde, che odia il Natale ma poi riseca ad amarlo.

Grinch, di che parla

Il film diretto da Ron Howard è uscito nelle sale nel 2000, e da allora è diventato simbolo del Natale, anche se per alcun e tematiche è lontano dallo spirito natalizio, ritrovato dal Grich solo nella parte finale della pellicola. Il film, ispirato all’omonimo romanzo di Dr. Seuss, racconta le vicende di un mostro verde, il Grich, interpretato da un magistrale Jim Carrey.

Un mostro verde che odia il Natale. Il motivo? Degli atti di bullismo perpetrati al giovane Grinch da quello che sarebbe poi diventato il sindaco di Chinonsò, paese dove si svolgono le vicende dei protagonisti.

Solo grazie all’intervento della piccola Cindy, in cerca anche lei del significato del Natale, il Grinch riuscirà a riassaporare la gioia della feta, dopo averla odiata con tutto sé stesso tanto da rubare i regali a Babbo Natale. Risate, riflessioni e spensieratezza: il 24 dicembre è tempo di Grinch.