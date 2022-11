“IL GUSTO DELLA SALUTE”: La Salvia

(Adnkronos) – Tra le erbe aromatiche, la salvia è una delle più usate in cucina in ragione della sua straordinaria capacità di legarsi a carne, pesce, pasta, verdura. Di lei si utilizzano soprattutto le foglie fresche, di colore verde con riflessi argentei, che hanno un sapore fragranzato dalla nota tendenzialmente amara. Ed è una pianta che già nel nome, di derivazione latina, richiama immediatamente il benessere dell’organismo, della cui salute questa pianta si propone come “salvatrice”.

Nonostante le origini mediterranee, il suo impiego per aromatizzare pietanze di vario genere è consolidato da secoli in quasi tutte le tradizioni culinarie d’Europa.

E’, la salvia, un’erba perenne, rustica e semplice da coltivare.

Per alcuni è un ingrediente troppo forte, magari prevalente su tutti gli altri, troppo amara, troppo affine alla canfora o all’eucalipto o all’assenzio o al limone, ma il team coordinato dall’immunologo Mauro Minelli, docente di fondamenti di dietetica e nutrizione presso l’Università LUM di Bari, l’ha resa protagonista della prossima puntata de “Il Gusto della Salute”, la rubrica settimanale realizzata in collaborazione con ADNkronos e dedicata all’impatto salutistico dell’alimentazione.

Fresca ma anche essiccata, la salvia dimostra comunque una particolare affinità con il cibo corposo, dolce e salato al contempo, come la zucca, le patate, i fagioli, le cipolle rosolate, la carne di maiale e di pollo. Ma come calibrare al meglio il suo dosaggio? Perché la si associa al concetto di salute? Quali sono le sue principali virtù benefiche? È vero che ha proprietà antinvecchiamento? E, in quanto a controindicazioni, è vero che è poco indicata nell’ipertensione e nell’allattamento? E perché? Ed è vero che può interferire con l’azione farmacologica di alcuni medicamenti?

Nella trasmissione del 18 novembre, dunque, focus sulla salvia, pianta aromatica e officinale dalle molteplici proprietà benefiche della quale verranno esplorate, unitamente alle sue origini storiche, le caratteristiche botaniche e nutrizionali, gli usi in cucina, le eventuali attenzioni da adottare nel consumarla.

Appuntamento, come sempre, alle ore 15 del prossimo venerdì.