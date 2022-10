Il M5s Roma denuncia: “Una nuova vittima su Vigna Murata, l’amministrazione intervenga subito”

“Anche oggi dobbiamo piangere una nuova vittima su via di Vigna Murata. Una tragedia che diventa ancor più grave se si considerano le risoluzioni, votate tra gennaio e febbraio del 2022 in VIII e in IX Municipio, che spronavano il Campidoglio alla riapertura del cantiere e alla messa in sicurezza dell’intera arteria, con ulteriori interventi nei punti più critici (altezza incrocio Via Gradi e altezza incrocio Via Spiro Valles).

Propositi mai portati a termine, così come inevase sono rimaste le interrogazioni presentate sul tema.

L’inerzia dell’amministrazione è inammissibile: non si può prendere tempo su un tema così delicato come la sicurezza stradale, a discapito della vita dei cittadini che giornalmente frequentano e transitano su Vigna Murata. Invitiamo l’amministrazione a impegnarsi nell’immediata messa in sicurezza della strada“.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle dell’Assemblea capitolina, del Municipio VIII e del Municipio IX, e la Lista civica Virginia Raggi Ecologia e Innovazione.

Max