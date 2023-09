‘Il mare dentro’, un viaggio immersivo nel mondo della pesca al Salone Nautico di Genova 2023

“Il mare dentro, storie di pesci, pescatori e acqua” è un’esperienza visiva e sonora. Un percorso sensoriale che i visitatori potranno vivere durante tutto il periodo del Salone Nautico.

Una mostra in cui il visitatore può immergersi nel mondo della pesca e scoprire la vita di donne e uomini della pesca attraverso immagini e suoni che raccontano il mare.

La mostra, suddivisa in tre sale, accompagna il visitatore all’interno di un percorso visivo e sonoro, che permette di immergersi fisicamente ed emotivamente nelle storie, fatte di passione, sacrificio e dedizione, di donne e uomini che ogni giorno si impegnano a offrire i migliori prodotti ittici.

Una sezione della mostra è proprio incentrata sul ruolo delle donne nel mondo della pesca per trasmettere il loro grande valore. Mogli, madri, figlie, sorelle, spesso percepite come figure silenti in questo settore, che svolgono invece ruoli attivi e indispensabili, soprattutto per le imprese ittiche familiari.

La mostra, che si terrà dal 21 al 26 settembre, nell’area della Banchina N, è stata realizzata da Federpesca con la collaborazione di Quelquechose, proprio con l’obiettivo di coinvolgere il grande pubblico che visita abitualmente l’esposizione attraverso una nuova narrazione incentrata sulla potenza evocativa delle immagini e dei suoni con cui mostrare quanto sia duro il lavoro dei pescatori, quanta cura per il prodotto e quanta attenzione per l’ambiente che li circonda caratterizzi il loro quotidiano.

