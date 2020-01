Il medico laziale Burioni su Zaniolo: “Spero di riprenda presto per perdere 7-1”

“Auguriamo a Zaniolo di essere in campo il prima possibile per godersi il dodicesimo anno senza trofei della sua squadra”. A parlare non è un tifoso della Lazio, o meglio, non è un comune tifoso biancoceleste. Ma Roberto Burioni, noto medico di fede laziale nel corso di uno scambio di tweet con alcuni supporters romani ha dato vita ad un siparietto equivoco.

Burioni, infatti, si è lasciato andare ad alcuni commenti nei confronti di Zaniolo, che da poco ha riportato la lesione del legamento crociato che gli impedirà di terminare la stagione. Una notizia ovviamente accolta con grande tristezza dai tifosi romanisti, che hanno espresso il loro dispiacere anche attraverso i social network.

“Auguro immense sconfitte alla Roma”

Ribadisco: sinceri auguri di pronta guarigione a Zaniolo. Auguri di immense sconfitte alla asroma. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 13, 2020

Proprio nel contesto di una botta e risposta su Twitter sono arrivate le parole di Roberto Burioni, di rinomata fede laziale, che si è lasciato andare ad alcune frasi contestate dai romanisti: “Ripeto, auguri di pronta guarigione a Zaniolo e auguri di immense sconfitte alla Roma”.

Poi ad un tifoso che gli ha fatto notare la presenza in passato di figurine di Anna Frank con la maglia della Roma, Burioni ha risposto così: “I cretini ci sono da tutte e due le parti. Io auguro a Zaniolo una prontissima e completa guarigione, perché possa segnare il gol del solito 7-1″, ha rincarato la dose il medico che è stato attaccato da più parte sui social dai tifosi romanisti, a cui non è sfuggito il botta e risposta arrivato su Twitter.