Terzo successo consecutivo per il Milan che inizia a vedere aprirsi le porte dell’Europa. Ancora una volta è Ante Rebic il mattatore dell’incontro: una sua rete vale tre punti fondamentali a dispetto di una scialba prestazione.

È infatti il Brescia a recriminare per una partita ben giocata, con i rossoneri in affanno in più di un’occasione. La squadra del presidente Cellino però per l’ennesima volta non raccoglie nulla e si vede sempre più relegata nei bassifondi della classifica.