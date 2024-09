Il mondo degli uccelli è online con il nuovo sito della Lipu, un portale pensato per informare ma anche approfondire. Un contenitore ragionato con immagini, documenti, mostre virtuali, per diffondere conoscenza della natura e cultura ecologica in modo ancora più mirato.

Il mondo degli uccelli online con il nuovo sito della Lipu: tra schede su oltre 300 specie e approfondimenti

Cuore del nuovo sito Lipu è la sezione Conoscerli, proteggerli, che contiene circa 300 schede su altrettante specie di uccelli che nidificano e comunque frequentano il nostro Paese. Le schede riportano informazioni sulle caratteristiche della specie, lo stato di conservazione, le minacce e le azioni di tutela necessarie, oltre alle immagini di alcuni tra i migliori fotografi italiani e, per ogni specie, la possibilità di ascoltarne il canto. Una vera enciclopedia degli uccelli, per conoscerli e proteggerli meglio.

In progressivo aggiornamento le aree che raccontano l’organizzazione e il lavoro tematico della Lipu, con documenti consultabili e scaricabili, cui si aggiungerà una sezione di Scienza che raccoglierà studi e documenti su uccelli e natura anche a livello internazionale.

La sezione informativa dedicherà una particolare attenzione alle politiche ambientali europee, in una legislatura comunitaria che, per i temi della natura, si annuncia certamente complessa. Un longform sulla Nature Restoration Law sulla homepage del sito ripercorre le tappe della legge europea sul ripristino della natura e i passi che attendono la legge nella sua attuazione italiana.

Mostre virtuali

La sezione delle mostre virtuali è una sorta di museo online nel quale ammirare man mano le opere dei migliori fotografi italiani ma anche mostre di disegno naturalistico, infografica e altro ancora. Si comincia con Palude, 21 fotografie di Luca Giordano sulla magica bellezza degli uccelli acquatici.

“La comunicazione è uno dei fattori più delicati e cruciali dei nostri tempi – dichiara Alessandro Polinori, presidente della Lipu-BirdLife Italia – ma comunicare genericamente non basta più. Bisogna lavorare sull’alta qualità e sui tempi dell’informazione, invitando le persone ad uscire da una comunicazione fast, frenetica e superficiale, verso maggiori approfondimenti e attenzione ai contenuti. Questa è la filosofia comunicativa che la Lipu ha sposato e che guiderà anche le proposte del nostro nuovo sito web, per diffondere ancora meglio la cultura ecologica e prepararci, insieme alla gente, alle grandi sfide ambientali che ci attendono”.