Il movimento paralimpico al festival di Trento

Il Festival dello Sport di Trento, giunto alla sua settima edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del panorama sportivo italiano e internazionale. Organizzato da Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Comune e l’Università di Trento, l’evento vedrà la partecipazione di oltre 200 ospiti provenienti dai mondi olimpico e paralimpico, con 150 eventi distribuiti tra le vie e le piazze della città dal 10 al 13 ottobre. Il Festival gode inoltre del patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Quest’anno, il movimento paralimpico sarà protagonista con una significativa novità: per la prima volta verrà allestito un camp dedicato esclusivamente agli sport paralimpici. In Piazza Cesare Battisti, in collaborazione con il CIP e le Federazioni sportive, i visitatori avranno l’opportunità di avvicinarsi alle discipline paralimpiche, guidati da tecnici specializzati e affiancati da atleti di calibro nazionale e internazionale.

Questo spazio offrirà anche alle scuole del territorio la possibilità di provare diverse attività sportive paralimpiche, come il badminton, il tennis in carrozzina, il para ice hockey, il tennistavolo, il torball, il calcio per non vedenti e per persone con disabilità intellettivo-relazionali. Inoltre, alcune discipline paralimpiche saranno inserite nei camp federali previsti dal programma del Festival, sottolineando l’importanza dell’inclusione nello sport.

Un’opportunità unica per il pubblico di vivere l’emozione dello sport e di conoscere da vicino le storie dei campioni, all’insegna dei valori di partecipazione, inclusività e resilienza che il movimento paralimpico rappresenta.