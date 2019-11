Il murales di Francesco Totti a Rione Monti è stato (nuovamente) imbrattato

Non c’è pace per il murales di Francesco Totti nel Rione Monti a Roma. Dopo il recente restauro all’opera in via Pozzuolo avvenuto nel mese di ottobre, il famoso murale dedicato all’ex capitato della Roma è stato nuovamente vittima di atti vandalici.

La storica immagine dell’ex capitano della AS Roma, meta di pellegrinaggio per romanisti e turisti appassionati di calcio, è stata nuovamente cancellata. Da diversi giorni, come testimoniano le foto scattate dai giornalisti del quotidiano online Italia Sera, il murales di Totti a Rione Monti è stato nuovamente imbrattato con della vernice nera che nasconde l’ex giocatore della Roma nella celebre esultanza divenuta famosa nella stagione dello scudetto 2001. A nulla sono serviti dunque i fari con sensore di movimento installati di recente per scoraggiare i teppisti.