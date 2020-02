Il Napoli blocca il Barça: 1-1 al San Paolo

Con una prova concreta, ordinata e di grande concentrazione, il Napoli riesce a fermare il Barcellona e Messi, che solo grazie ad una rete di Griezmann evita la sconfitta al San Paolo. Alla fine, c’è quasi il rammarico per gli uomini di Gattuso per aver portato a casa solo un punto, in una partita che sulla carta era proibitiva.

Come da pronostico, sono i blaugrana a tenere le redini del gioco, ma il possesso palla è sterile e il Napoli difende con ordine, provando saltuariamente a uscire. Da una palla recuperata, alla mezz’ora, arriva il vantaggio di Dries Mertens, che con un destro a giro precisissimo supera Ter Stegen e raggiunge Hamsik nella classifica all time dei marcatori partenopei.

Nel secondo tempo, l’unica distrazione del Napoli frutta il pareggio per il Barcellona grazie al tap in di Griezmann. La trama del match non cambia: palla ai blaugrana, ma le occasioni migliori sono degli azzurri, che sprecano anche una clamorosa chance con Callejon solo davanti al portiere. Finisce 1-1 e tutto rimandato al Camp Nou, dove serve un’impresa ma il Napoli ci crede.