Il Napoli sorride: 2-1 al Brescia

Il Napoli bello in trasferta espugna il Rigamonti di Brescia e trova altri tre punti, non senza difficoltà dato che la squadra si Gattuso ottiene il successo in rimonta.

Nel primo tempo, infatti, i partenopei vengono sorpresi dal vantaggio bresciano su corner di Tonali per il potente stacco di Chancellor.

Nell’intervallo Gattuso striglia i suoi e il Napoli entra in campo con maggiore cattiveria. Dopo cinque minuti Lorenzo Insigne trasforma un calcio di rigore per fallo di mano. Serve però un’altra prodezza di Fabian Ruiz, con un sinistro a giro da fuori area, per ribaltare il risultato.