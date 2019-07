Il nuovo film di Capotondi con Jagger a Venezia

A differenza di altri suoi colleghi, popstar di fama mondiale (David Bowie su tutti), non ha mai avuto grandi rapporti con il cinema. Eccezion fatta per qualche timida comparsata (‘I fratelli Kelly’, ‘Sadismo’, ‘Freejack’, e ‘L’ultimo gigolò’), di fatto Mick Jagger non ha mai ‘investito’ fisicamente nella Settimana Arte. Almeno fino ad oggi. L’occasione all’arzillo leader degli Stones (che rifiutò addirittura ‘Arancia Meccanica’, con i suoi colleghi nel ruolo dei ‘drughi’), l’ha data un regista italiano: Giuseppe Capotondi (‘La doppia ora’).

‘The Burnt Orange Heresy‘, la pellicola in uscita – un noir – è stato annunciato oggi da Alberto Barbera, vulcanico direttore Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che sarà proiettato (fuori concorso), il prossimo 7 settembre, proprio in occasione della chiusura della 76ema edizione del Festival.

Sostanzialmente ‘The Burnt Orange Heresy’ (tratto dal romanzo di Charles Willeford), è per lo più girato sul lago di Como. Al centro di questo thriller che segue gli sviluppi di una forte storia d’amore maturata sullo sfondo del mondo dell’Arte, oltre al frontman dei Rolling Stones si muovono attori come Elizabeth Debicki, Donald Sutherland, e Claes Bang.

Un anteprima mondiale laddove, dopo la proiezione, avrà luogo la cerimonia di premiazione dei film in concorso alla Biennale, presieduta da Paolo Baratta. Ora a ‘tenere banco’ in merito all’annuncio della proiezione del nuovo film di Capotondi, è la possibilità che quella sera, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema del Lido, possa ‘apparire’ anche Mick Jagger.

Max