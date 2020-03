Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni puntata 9 Marzo 2020, cosa succede oggi dalle 15.40 su RaiUno

Che cosa accadrà in questa settimana de Il Paradiso delle Signore 4? Quali saranno le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 marzo 2020?

Il Paradiso delle Signore 4, uno dei prodotti di maggior successo di questa fase dei palinsesti in generale e, poi, di Rai Uno in particolare, ritorna anche questa settimana con un lungo carnet di appuntamenti che promettono emozioni e si ripromettono di essere imperdibili agli occhi dei fan.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni puntata 9 Marzo 2020: cosa succede oggi

Il Paradiso delle Signore 4 la ormai celebre soap tanto amata da un numero crescente di appassionati, ritorna in onda come di consueto anche questa settimana dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per ben due stagioni è andata in onda in prima serata, dalla stagione passata ha cambiato stile, narrazione e format, oltre che palinsesto.

In pratica, adesso racconta nuove storie con altri personaggi, che si aggiungono ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate la trama si incastra. Ecco cosa succede oggi 9 Marzo 2020. E’ la puntata numero 101: cosa accadrà?

Riccardo (Enrico Oetiker) riesce a salvare Angela (Alessia Debandi) che stava tentando il suicidio: la donna gli fa promettere di non parlarne con nessuno. Nel mentre, Marcello (Pietro Masotti) è deluso per via del fatto che la sorella si frequenta con il giovane Guarnieri.

E poi: nella collezione primavera-estate del Paradiso delle Signore arriva il bikini, ma Vittorio e Marta devono vedersela con la rigida posizione di Agnese (Antonella Attili), intanto che tra Gabriella (Ilaria Rossi) e Salvatore (Emanuel Caserio) la tensione non si placa.