Il paradiso delle signore: anticipazioni di oggi, puntata dell’11 novembre 2019

Ecco la nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Ecco in anteprima cosa accadrà ai protagonisti della soap in questo episodio. Le anticipazioni sulla trama della puntata di oggi, in onda alle 15,40 su Rai 1.

Il paradiso delle signore 4: anticipazioni e trama della puntata di oggi, 11 novembre. Personaggi, cast, attori

Nella puntata del 11 novembre 2019 de Il Paradiso delle Signore, Silvia dà una mano a Nicoletta a fare le valigie per partire c on Cesare. Marcello intanto si offre come nuovo cameriere della caffetteria di Anita.

Irene mette i bastoni fra le ruote a Rocco ma Armando lo aiuta. Cesare ha accettato di lavorare a Bari e deve lasciare Milano al più presto. Nicoletta intanto tiene ancora segreta la sua relazione con Riccardo, e di facciata si mostra favorevole al trasferimento.