Il Paradiso delle Signore: anticipazioni mercoledì 8 aprile 2020, cosa succede oggi dalle 15,40 su Rai1

Nei giorni che anticipano la Pasqua anche nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore, la tanto apprezzata serie in onda come sempre anche oggi alle 15,40 su Rai1, si parla di santitá, feste e anche di cerimonie. Ma sono tante le cose che stanno succedendo.

Infatti la puntata di oggi va nel solco di quanto visto lunedí e martedí, seguendo le anticipazioni di tutta la settimana: cosa succede intorno al matrimonio controverso della Contessa?

Ecco le anticipazioni della puntata de il Paradiso delle Signore di oggi mercoledí 8 Aprile in onda su Rai1 alle ore 15,40.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntata mercoledì 8 aprile 2020

Marcello afferma di fronte a Roberta che Federico potrebbe sapere di loro due e di cosa succede in sua assenza. Nel momendo di dare il saluto al fidanzato, la ragazza gli rivela del bacio con il bel Barbieri. Federico la prende in modo glaciale, freddo. E senza spiegazioni parte per la Svizzera.

Angela, intanto ha molto timore di non essere capace di reggere la situazione e per questo pensa di non partecipare alle nozze della Contessa ma Riccardo prova a farle cambiare idea.

Il Paradiso delle Signore: cosa é successo martedì 7 aprile 2020

Gabriella, triste per via della situazione con Agnese, Laura ha accettato di lavorare per Vittorio per confezionare cento uova di cioccolata da regalare ai clienti del Paradiso prima di Pasqua.

Nonostante le difficoltá, arriva per lei un aiuto inatteso.

Il Paradiso delle Signore: cosa é successo lunedì 6 aprile 2020

Si prepare il matrimonio clou de Il Paradiso delle Signore che si terrá questa settimana su Rai 1: la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) sposerà Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Questo, nonostante una notte d’amore con il cognato Umberto (Roberto Farnesi).

Al Paradiso, Laura si presenta con uova di cioccolata, con i nomi delle Veneri, e a Federico viene una brillante idea.

