Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata di Martedì 7 Aprile 2020: cento uova di cioccolata e matrimonio Agnese

Sempre piú vicini Pasqua anche all´interno della nuova, imperdibile puntata de Il Paradiso delle Signore. In onda come sempre anche oggi alle 15,40 su Rai1, la puntata di oggi va nel solco di quanto visto lunedí e, seguendo anche le anticipazioni di tutta la settimana, scopriamo che ´in prossimitá proprio il matrimonio controverso della Contessa.

Ma che cosa accadrá questa volta in questa odierna puntata? Ecco le anticipazioni della puntata de il Paradiso delle Signore di oggi martedi´ 7 Aprile in onda su Rai1 alle ore 15,40.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni martedì 7 aprile 2020

Gabriella é davvero molto triste e in sofferenza per via della situazione con Agnese e nello stesso momento il suo ex fidanzato fatica a frenare la voglia di esplodere di rabbia al lavoro. Laura, nel mentre ha accettato di lavorare per Vittorio per quanto concerne il confezionare cento uova di cioccolata da regalare ai clienti del Paradiso prima di Pasqua, ma non ha detto di non riuscire mantenere l’impegno.

Tuttavia, nel momento meno atteso, arriva per lei un aiuto davvero inatteso.

Il Paradiso delle Signore: cosa é successo lunedì 6 aprile 2020

Intanto sono in preparazione i fiori d’arancio a Il Paradiso delle Signore che si terranno questa settimana su Rai 1: la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) sposerà Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Questo, nonostante il fatto che passera´ una notte d’amore con il cognato Umberto (Roberto Farnesi).

Prima di tutto pero´ Marta e Vittorio, dopo aver loro benedire la casa Don Saverio, organizzano gli impegni della settimana. Al Paradiso, Laura si presenta con delle uova di cioccolata, con i nomi delle Veneri, che ha scoperto di saper fare nella pasticceria dove lavorava; Federico ne assaggia ed ha una brillante idea.