Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate da lunedì 6 a venerdì 10 Aprile su Rai1 ore 15,40

Nella settimana che conduce alla Pasqua gli italiani e le italiane che si trovano sotto la scure della quarantena da coronavirus hanno la possibilitá di rilassarsi e appassionarsi ad una nuova, imperdibile settimana de Il Paradiso delle Signore.

Che cosa accadrá questa settimana? Come sempre anche questa settimana tornano le anticipazioni circa le puntate de il Paradiso delle Signore, che riguardano, nel particolare, le puntate a partire da Lunedí 6 e fino a venerdí 10 Aprile come noto in onda su Rai1 alle ore 15,40.

Il Paradiso delle Signore: matrimonio tra Adelaide e Achille Ravasi, ecco quale giorno vedere la puntata

Arrivano i fiori d’arancio a Il Paradiso delle Signore: nelle puntate in onda questa settimana su Rai 1, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) sposerà Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Succede peró dopo aver passato una notte d’amore con il cognato Umberto (Roberto Farnesi). I dettagli? Eccoli nelle nostre anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni lunedì 6 aprile 2020

Pasqua é prossima: Marta e Vittorio, dopo la benedizione della loro casa da Don Saverio, parlando degli impegni della settimana. Silvia e Clelia portano avanti il loro accordo sancito per Luciano. Al Paradiso, Laura arriva con delle uova di cioccolata, con i nomi delle Veneri, che ha imparato a creare nella pasticceria dove lavorava e a Federico ne assaggia uno e viene colpito da una intuizione;

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni martedì 7 aprile 2020

Gabriella sta soffrendo per la situazione con Agnese mentre il suo ex fidanzato fatica a tenera a bada la rabbia al lavoro. Laura, che ha detto s´all’incarico di Vittorio di confezionare cento uova di cioccolata da regalare ai clienti del Paradiso prima di Pasqua, mente sul fatto di poter mantenere l’impegno, anche se ottiene un aiuto insperato.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni mercoledì 8 aprile 2020

Marcello dice a Roberta che Federico potrebbe aver scoperto che tra loro due c’è stato qualcosa in sua assenza; al momento di salutare il fidanzato, la ragazza gli confessa del bacio con il giovane Barbieri. Federico la lascia in maniera fredda senza spiegazioni e va in Svizzera.

Angela, avendo paura di non essere in grado di reggere la situazione sceglie di non partecipare alle nozze della Contessa e Riccardo cerca di farle cambiare idea.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni giovedì 9 aprile 2020

Un segreto anticipa il noto e atteso matrimonio Infatti, la notte di passione ha acceso gli ardoti tra Adelaide e il bell´Umberto.

Nonostante proprio la notte d’amore con Umberto, Adelaide è ad ogni modo piu che pronta a sposare Ravasi.

Umberto al contrario sembra certo di non partecipare al matrimonio, ma qualcuno gli consiglia che é meglio agire diversamente ed esserci.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni venerdì 10 aprile 2020

Adelaide sta per partire per il viaggio di nozze. Umberto non si presenta a salutarla ed è lei ad andare da lui: il sentimento tra loro è davvero acceso nonostante il matrimonio con Ravasi e Federico, in Svizzera, persiste ad essere molto freddo con Roberta che si sente vuota.

Al Paradiso Vittorio, in un primo tempo arrabbiato con Laura per avergli detto bugie in relazione alle uova di Pasqua, la perdona quando comprende la sua storia.

Marta, che ha assistito alla conversazione, cerca di nascondere il suo disagio: anche lei sta dicendo una bugia al marito sul farmaco che assume da qualche tempo per curare la sterilità.

