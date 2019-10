Il paradiso delle signore: anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 ottobre 2019

In tanti aspettano la nuova puntata della soap Il Paradiso delle Signore. Rispetto all’ultima puntata, tante cose accadranno nell’episodio che sarà trasmesso oggi, dalle 15,40 su Rai 1. Vediamo le anticipazioni sulla trama di oggi.

Il paradiso delle signore 4: anticipazioni e trama della puntata di oggi, 24 ottobre. Personaggi, cast, attori,

Nella puntata del 24 ottobre 2019 de Il Paradiso delle Signore sarà evidente che fra Adelaide e Umberto tutto va a gonfie vele. Marcello invece organizzerà una partita a poker, approfittando dell’assenza della sorella.

Al tavolo però Barbieri perderà un mucchio di soldi, mentre uno dei giocatori lascerà un presente per Angela.

Al magazzino le Veneri completeranno una nuova vetrina, malgrado non abbiano chiuso occhio per fare ordine dopo l’incursione dei delinquenti. Riccardo farà un’importante rivleazione a Nicoletta: ha acquistato le quote del magazzino per starle più vicino.