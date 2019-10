Il paradiso delle signore: anticipazioni sulla puntata di oggi, 28 ottobre 2019

Inizia la nuova settimana e arriva la puntata de Il Paradiso delle Signore. Le vicende dei protagonisti vivono una nuova fase, rispetto a quanto successo nell’ultima puntata: vediamo cosa succede nell’episodio di oggi, in onda alle 15,40 su Rai 1.

Il paradiso delle signore 4: anticipazioni e trama della puntata di oggi, 28 ottobre. Personaggi, cast, attori

Nella puntata del 28 ottobre 2019 de Il Paradiso delle Signore vedremo Nicoletta che non può non pensare a Riccardo, dopo il bacio rubato con l’ex. La ragazza ripensa al suo gesto di acquistare le quote del Paradiso dal padre, per starle vicino.

Per Nicoletta è vera crisi, essendo sposata, mentre a colazione Silvia si accorge di qualcosa che non va. Proprio lei da poco ha dato dei consigli a Cesare su come tenersi stretta la moglie.

Intanto tra Rocco e Salvatore c’è “maretta”. Il cugino degli Amato si è trasferito dal paese a Milano e fa fatica ad ambientarsi, come temeva Agnese. Parlando di emancipazione femminile, gli animi si scaldano: Rocco non concepisce che una donna stia fuori per lavoro tutto il giorno, invece di dedicarsi alla famiglia e alla casa.