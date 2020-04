Il Paradiso delle Signore: anticipazioni venerdì 10 aprile 2020, cosa succede prima di Pasqua

A pochissimi giorni da Pasqua, nel giorno più mesto, quello del venerdì santo che, quest’anno, suona ancora più cupo per via del coronavirus, nelle ore pomeridiane Rai1 rilancia l’ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore, che accompagna proprio in tema pasquale i fan della serie.

Cosa succede infatti nella puntata di oggi su Rai1 dalle 15,40? Ecco tutte le anticipazioni del caso, in questo ambito molto particolare tra gli isolamenti per via del coronavirus, e la pasqua. Vedremo in onda le conseguenze del discusso e complesso matrimonio della Contessa.

Cos’altra succederà oggi il Paradiso delle Signore nella puntata del 10 Aprile?

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni venerdì 10 aprile 2020

Adelaide sta per prendere il largo con il suo viaggio di nozze dopo il matrimonio su cui tanti hanno qualcosa da dire. Umberto non si presenta per i saluti, ma al contario è lei ad andare da lui: il sentimento tra loro è adesso ancor più acceso e il matrimonio con Ravasi sembra un ostacolo che nessuno dei due vuole che sia definitivo.

Intanto Federico, in Svizzera, prosegue ad essere molto freddo con Roberta che si sente vuota. Nel mentre al Paradiso Vittorio, in un primo tempo adirato con Laura per avergli mentito in relazione alle uova di Pasqua, la perdona quando apprende appieno la sua storia.

Marta, che ha seguito la conversazione, cerca di nascondere il suo disagio: anche lei sta mentendo da un pò al marito sul farmaco che assume per la sterilità.

l Paradiso delle Signore: cosa è successo giovedì 9 aprile 2020

Un segreto ha aperto uno spiraglio nel matrimonio della contessa. La notte di passione ha infiammato i bollenti spirit tra Adelaide e Umberto.

Nonostante proprio il significato di questa notte d’amore con Umberto, Adelaide è sempre più risoluta e decisa ad andare avanti con la sua scelta di sposare Ravasi. E non cambierà idea.

Umberto viceversa è sicuro di non prendere parte al matrimonio, ma viene convinto ad assumere un atteggiamento.

Il Paradiso delle Signore: le puntate precedenti

Gabriella soffre per Agnese e Laura, intanto accettato di lavorare per Vittorio per la produzione delle cento uova di cioccolata da regalare ai clienti del Paradiso prima di Pasqua ottenendo anche una mano preziosa di aiuto.

Nel mentre non ci sono più dubbi sul fatto che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) sposerà Achille Ravasi (Roberto Alpi). Questo, malgrado la notte d’amore con il cognato Umberto (Roberto Farnesi).

Nel mentre, al Paradiso, Laura si decide a lavorare per produrre delle uova di cioccolata, con i nomi delle Veneri, e a Federico ha una brillante idea.

