Il paradiso delle signore: trama di oggi, puntata del 7 novembre 2019

Arriva la nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Ecco in anteprima cosa accadrà ai protagonisti della soap in questo episodio. Le anticipazioni sulla trama della puntata di oggi, in onda alle 15,40 su Rai 1.

Il paradiso delle signore 4: anticipazioni e trama della puntata di oggi, 7 novembre. Personaggi, cast, attori

Nella puntata del 7 novembre 2019 de Il Paradiso delle Signore, continua la storia clandestina fra Nicoletta e Riccardo mentre Guarnieri studia il modo per annullare le nozze con la complicità di Cosimo. Intanto Cesare è confuso per via di Nicoletta e per la proposta di lavoro in un’altra città.

Intanto le cose sembrano andar meglio per Marcello. Dopo lo scontro con lo scippatore di Angela, ottiene un’agevolazione sul pagamento dell’affitto, grazie alla promessa di uno sconto su alcuni abiti del Paradiso.

Vittorio va in soccorso del suo magazziniere e si coccola la sua creatura, cullando l’idea di promuovere il magazzino con un video pubblicitario.