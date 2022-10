Il partito che ha vinto le elezioni non governerà, anzi non entrerà nemmeno in Parlamento, ovviamente non sto parlando di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che con circa 7,3 milioni di voti è il partito uscito nettamente vincitore dalle elezioni. Anche se la signora Meloni avrà serie difficoltà a portare avanti qualsiasi iniziativa diversa da quanto previsto dall’agenda europea e statunitense. Lo abbiamo visto con la vergognosa intromissione di Ursula Von Der Leyen che ha chiaramente detto che, nel caso avesse vinto Fratelli d’Italia, la UE aveva gli strumenti per intervenire, più chiaro di così! Non vi basta? Che ne dite del Tweet di Liz Truss il neo primo ministro britannico che nel fare i complimenti alla Meloni specifica che: “Dal sostegno all’Ucraina alla lotta contro le sfide economiche globali, Regno Unito e Italia sono stretti alleati”.

Congratulations to @GiorgiaMeloni on her party's success in the Italian elections. From supporting Ukraine to addressing global economic challenges, the UK and Italy are close allies. 🇬🇧🇮🇹 — Liz Truss (@trussliz) September 26, 2022

Come dire: Non ci si può discostare dalla strada tracciata. Per chi volesse conferme può verificare il tweet di Zelensky e la risposta di Giorgia Meloni:

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022

Ma poi se Crosetto, storico cofondatore di Fratelli d’Italia insieme a Giorgia Meloni, dichiara candidamente che la manovra economica andrà scritta insieme a Mario Draghi e la Meloni non parla di ministri per rispetto del Colle, come dire senza il benestare di Mattarella non si muove una foglia (basti ricordare il caso di Paolo Savona all’economia su cui il Presidente pose il veto nel 2018); che cosa potrà mai cambiare? È cambiato il pilota ma la rotta è tracciata e porterà ad un drastico impoverimento del paese, con migliaia di aziende e milioni di posti di lavoro pronti a saltare. Se qualcuno crede il contrario è libero di farlo, sarà il tempo a stabilire chi aveva ragione.

Oltretutto il nuovo governo si troverà a gestire una situazione disastrosa, con famiglie, piccole e medie imprese ormai alla canna del gas, gas che tra poco nemmeno ci sarà più sarà talmente caro che non tutti potranno permetterselo, così come altre fonti energetiche e a giorni già si prospettano ulteriori fortissimi aumenti; senza contare il recente sabotaggio ai gasdotti Nord Stream 1 e 2.

Dicevo che Fratelli d’Italia ha preso circa 7,3 milioni di voti e in totale il centro destra ne ha presi circa 12 milioni, allora è chiaro che i circa 21,5 milioni tra astenuti, voto di protesta e schede bianche rappresentano di gran lunga il “partito” più votato che rappresenta oltre il 42,5% degli elettori, poi ci sarebbe da aggiungere un altro milione di persone che ha votato per i partiti “anti sistema” e siamo a 22,5 milioni. 22,5 milioni di Italiani che non hanno nessuna fiducia in questo Parlamento e soprattutto che da questo Parlamento non si sentono rappresentati. Ci fermiamo qui senza contare chi ha votato Fdi turandosi il naso o M5S per il reddito di cittadinanza, che potrebbe contare un ulteriore 5%-10%.

I numeri parlano chiaro e sono i dati ufficiali, come dicevo il partito che ha vinto le elezioni non governerà, e non sarà rappresentato ma il suo peso è quasi il doppio di quanto raccolto dal centro destra. Che cosa poteva succedere se qualcuno fosse riuscito a unire questo elettorato sotto un unico simbolo? I partiti “anti sistema” hanno fallito, senza appello, ci sarà qualcuno in grado di intercettare questo malumore per creare il movimento politico che potrebbe diventare di gran lunga il più importante del paese, possibilmente senza capetti e prime donne? La partita, per chi ancora ci crede, è tutta qui ed è ancora tutta da giocare.

Qui sotto trovate uno schema con i calcoli da cui ho ricavato i dati di questo articolo. I numeri sono presi dal sito del Viminale, sotto l’immagine trovate le fonti.

https://elezioni.interno.gov.it/camera/votanti/20220925/votantiCI

https://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20220925/scrutiniCI

https://elezioni.interno.gov.it/camera/votanti/20220925/votantiCE

https://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20220925/scrutiniCE