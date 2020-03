“Il picco nei prossimi giorni: 30-40mila casi” avverte Garattini

Come è giusto che sia, gli esperti e gli addetti ai lavori debbono per forza di cose saper ‘leggere’ la situazione da ogni angolazione e, sebbene possa sembrare forse eccessiva, la previsione espressa dal fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, il dott. Silvio Garattini è che ”Per la settimana prossima ci aspettiamo il picco, realistico pensare a 30-40mila casi. Tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio – ha però tenuto ad avvertire l’esperto – Atteniamoci alle disposizioni, se tutti avessero stili di vita adeguati e ci fosse un’adeguata prevenzione, forse saremmo più resistenti”.

“Occorrerebbero dei tamponi più mirati”

Garattini ha una sua, condivisibile visione della situazione: ”Bisognerebbe fare tamponi più mirati, in particolare agli operatori sanitari e a quelli più a rischio”. Del resto, rimarca, “La diffusione di virus e batteri continuerà a esserci, dobbiamo ripensare il mondo della salute”.

“Il farmaco, occorre studio e sperimentazione”

Anche lui che è un’autorità in fatto di farmaci, ammette che la strada è ancora lunga. Riguardo poi l’uso del farmaco anti artrite impegnato dai medici napoletani quale ultima spiaggia, su alcuni pazienti gravemente compromessi: “A breve bisogna vedere qual è l’efficacia del farmaco che stanno studiando a Napoli. Sarebbe bene che, siccome ci sono già un po’ di pazienti, i risultati venissero resi noti. Siamo un Paese poco preparato a questo tipo di attività, abbiamo reso la ricerca quasi inesistente, la finanziamo molto meno di qualsiasi altro paese europeo. Dobbiamo pensare anche a questo”.

Infine, sul fronte internazionale, anticipa che “si sta studiando anche un farmaco che fu usato per ebola, in Cina è in fase avanzata. Poi c’è l’anticorpo che stanno studiando in Olanda. Ma c’è bisogno di tempo, anche per la sperimentazione”.

Max