Il Pnrr in aiuto alle isole Pontine, ok a fondi per Ponza e Ventotene

Il Pnrr in aiuto alle isole Pontine, ok a fondi per Ponza...

Il PNRR a sostegno delle Isole minori. Anche Ponza e Ventotene, le Maldive del mare laziale, rientreranno nella Strategia nazionale per le aree interne beneficiando delle risorse del Recovery Plan. In arrivo mezzo miliardo di euro per azioni anti-spopolamento dei territori.

Isole Pontine Lazio, ecco i fondi del Pnrr, via ai progetti

Ad annunciarlo, la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, con il riconoscimento delle isole minori come 73esima area inserita nella strategia Snai. Non solo le Isole Pontine.

Nel Pnrr anche Capri, Ischia, l’Elba, Eolie e non solo. Gemme apprezzate col turismo di prossimità in pandemia, ma che rischiavano di restar fuori dalla partita per il rilancio del Paese. Perciò, i rappresentanti dei 35 Comuni delle isole minori sono stati ricevuti dal ministero. ‘Le isole sono grandi vetrine del Paese, luoghi che hanno ispirato il cinema, letteratura, ma spesso risultano difficili da vivere per chi ci abita e vorrebbe restarci. C’è stato un deficit di attenzione nei loro confronti: oggi cominciamo a colmarlo’, ha detto la Carfagna.

Fondi Pnrr per le isole minori, ecco tutti i numeri

In arrivo subito 11,4 milioni di euro per progetti anti-spopolamento, la cui selezione avverrà con la supervisione dell’Agenzia per la coesione territoriale, vigilata dalla Presidenza del consiglio. Il tutto nell’ambito di un budget di 500 milioni che il PNRR destina ad azioni di contrasto al declino demografico dei territori fragili, distanti dai servizi essenziali e troppo spesso abbandonati, pur coprendo il 60% del territorio nazionale, il 52% dei Comuni e il 22% della popolazione, per oltre 1100 Comuni, pari a 2 milioni di abitanti.