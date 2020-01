Il popolo delle partite Iva sciopera e scende in piazza a Roma: basta fisco punitivo e vessatorio

Il popolo delle partite Iva sciopera e scende in piazza a Roma:...

Sciopero del popolo delle Partite Iva di tutta Italia. Oggi 22 gennaio, il piccolo commercio chiude e scende in piazza a Roma per dire “basta a un fisco punitivo e vessatorio”. La manifestazione nazionale, per la quale è prevista una partecipazione di circa 4mila persone, si svolgerà a piazza del Popolo dalle 10 alle 14.

“Rivendichiamo una tassazione più equa: un regime più trasparente e semplice e un fisco meno opprimente – spiegano i promotori della protesta – i vari governi che si sono succeduti ci hanno sempre demonizzato, additato come furbetti e potenziali evasori. Abbiamo sempre cercato il dialogo, la mediazione, il negoziato. Ma adesso è l’ora di ribellarsi. Abbiamo l’imperativo di difenderci da un inesorabile declino, un declino che si ripercuoterebbe sulla stessa vita delle città. Dobbiamo far sapere a tutti che ormai stiamo morendo, soffocati dal macigno di un’imposizione fiscale mostruosa e complessa, aggrediti dalle metastasi della Grande Distribuzione e del Commercio on line, tormentati dalla piaga dell’abusivismo”.