Il Premio Sostenibilità 2022, assegnato presso il El Born Centre de Cultura I Memòria di Barcellona

Il mese scorso nella meravigliosa location El Born Centre de Cultura I Memòria a Barcellona, si è conclusa l’edizione speciale del GoodStyleSpain Sostenibilidad Matching Event.

Dalle creme naturali di InOro Cosmetics, agli Eventi firmati Magnifica Consulting, alla Associació Salut Sense Sostre, agli Ospedali Green di Hinge Rete Impresa e Ma.cro Lifescience Startup Università La Sapienza di Roma, a CUBELess progetto sociale per i senzatetto dell’Ing. Flavio Di Salvo (Hinge Rete Impresa), a MicrobladingStyle, che vede impegnata Elvira Salerno in progetti di bellezza e di estetica sostenibili, alla sicurezza e all’alta qualità e sostenibilità proposte da Gamba Safety e dal Gruppo Binetti, ai progetti ecosostenibili uniti alla selezione e alla profonda conoscenza dei materiali sostenibili di Hinge Rete Impresa, ai preziosi contributi dell’avvocato Isaura Navarro, Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, del Prof. Juan Carlos Del Rio, Universitat de Barcelona, del Prof. Jordi Cano, Wallbox Academy, a Valentour Incoming per un turismo sostenibile di elevata qualità in Calabria e Puglia, all’avvocato Daniel Vosseler per una Barcellona più sostenibile e più sicura a favore delle persone, dei cittadini e dei turisti, alla curatrice d’arte della FAO, Giusy Emiliano, agli Antichi Rifiuti Spiaggiati con la Mostra Archeoplastica, alla Fondazione TotòMorgana, al nostro prezioso Staff: Alessandra, Priscilla, Beatrice, Antonella, Federica, Giulia, Angelo, Roberto, Claudio, Massimo, Sandro, ai vari invitati che per La Mercè, quest’anno durata 3 giorni, gli è stato impossibile raggiungerci, ma ognuno di loro ha ricevuto il Premio Sostenibilità 2022 direttamente nella propria sede.

Informazioni e contatti su: www.goodstylespain.es

Max