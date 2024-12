Il presidente del consiglio Augello passa a “Per Ladispoli”

LADISPOLI – Il presidente del consiglio comunale, Carmelo Augello e il consigliere comunale Marco Lo Guzzo passano al gruppo civico “Per Ladispoli”. Il primo, il presidente del consiglio comunale, eletto all’interno della massima assise cittadina in quota Lega aveva lasciato il partito di Salvini a maggio scorso. Per quanto riguarda invece Marco Lo Guzzo era entrato in consiglio comunale nelle scorse settimane col passaggio dell’allora consigliera Daniela Marongiu all’interno della Giunta dopo le dimissioni di Veronica De Santis. Lo Guzzo era stato il terzo candidato più votato della lista civica di centrodestra “Cuori Ladispolani” nella tornata amministrativa del 2022. «Questa scelta – commenta il portavoce del movimento civico, Riccardo Rosolino – rappresenta un’importante conferma del lavoro svolto finora e della nostra visione per il futuro. L’esperienza e l’impegno saranno fondamentali per rafforzare la nostra azione e per promuovere i progetti condivisi. L’ingresso del presidente Augello è un bel segnale di fiducia, come quello di Marco del resto. Anche la consigliera Sabrina Fioravanti si è detta molto soddisfatta di questi ingressi. Ci rimbocchiamo le maniche e, come sempre, saremo in prima linea, a disposizione della cittadinanza». «Con Carmelo – dichiara il consigliere Emiliano De Simone – condividiamo questo percorso sin dal 2017, quando scegliemmo di candidarci nella stessa lista, unendo le forze per la nostra città. Oltre alla stima per il suo ruolo e per il lavoro svolto, ci lega un rapporto di amicizia sincera, che rende questo momento ancora più bello e significativo». «Certi del contributo che il nostro gruppo può dare alla squadra amministrativa. Auguriamo a tutti un buon lavoro». ©RIPRODUZIONE RISERVATA