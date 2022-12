“Il presidente Zelensky è il figlio di puttana dell’Occidente”, la Zakharova sul viaggio negli Usa

Vedere su tutti i media del mondo il presidente Zelensky ‘a braccetto’ c0n Joe Biden, in quel di Washington, ha mandato su tutte le furie Maria Zakharova, nota portavoce del ministro degli Esteri russo Lavrov.

“Il presidente Zelensky è il figlio di puttana dell’Occidente”, commenta con disprezzo la Zakharova

Una rabbia per nulla sopita, quella della portavoce, oggi esplosa davanti ai giornalisti con un ‘duro’ “Zelensky è il figlio di puttana dell’Occidente”. Come ha commentato la Zakharova, “Apparentemente Usa e Europa hanno agito sulla base del principio per cui Zelensky sia il loro figlio di puttana Zelensky è il figlio di puttana dell’Occidente. Non è solo il loro figlio di puttana, è anche il loro strumento per contrastare il nostro paese“.

La Zakharova: “E’ anche il loro strumento per contrastare il nostro paese, ed aumenta il senso di impunità di Kiev”

Un approccio questo, ha osservato dalla portavoce di Lavrov, che “aumenta il senso di impunità di Kiev e”, allo stesso tempo, “spinge l’Ucraina verso passi estremamente pericolosi, dalle conseguenze imprevedibili“.

