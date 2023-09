Il prestigioso Ryder Cup di Golf a Roma, Casini e Leoncini (iv): “Ieri la viabilità in tilt per lo show in Piazza di Spagna”

“Lo show allestito ieri pomeriggio in piazza di Spagna per la foto ufficiale dei Team della Ryder Cup è stato molto bello, con i giocatori che hanno posato e sfilato sulla scalinata di Trinità dei Monti, in un clima di grande euforia e in una cornice davvero unica al mondo. Peccato che per l’occasione la viabilità del quadrante sia andata completamente in tilt e migliaia di automobilisti siano rimasti imbottigliati nel traffico tra via Crispi, via Sistina e aree limitrofe. Una situazione di caos e disagi per i cittadini che è durata alcune ore e che poteva essere evitata. Purtroppo è mancata del tutto la comunicazione su deviazioni e chiusure programmate e per questo abbiamo deciso di presentare un’interrogazione all’Assessore alla Mobilità. La Ryder Cup è un evento che Roma aspettava da tempo, in grado di rilanciare l’immagine della città e fare da volano al turismo dell’intera regione. Un’occasione troppo importante per essere messa in crisi da superficialità e sciatteria. Ci auguriamo che quello di ieri sia stato solo un incidente di percorso. Viva la Ryder Cup, viva Roma che si rilancia, abbasso i disagi creati da una gestione sballata e approssimativa della mobilità”. Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

