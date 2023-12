«Il prezzo medio dell’Rc auto è di 388 euro, in aumento del 7,9% su base annua in termini nominali. In termini reali, l’aumento è del 6,2%». Lo dice l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Il tanto temuto rialzo è arrivato e i numero lo descrivono bene. Tra Napoli e Aosta, il differenziale di premio è di 239 euro, stabile su base annua. Al Centro il premio medio effettivo risulta più elevato al Centro con 424 euro e al Sud invece con 413 euro. Molto diffuse invece sono le clausole di guida esperta e quelle di risarcimento in forma specifica, rispettivamente 63,6% e 27,2%.

«Maxi stangata», «mostruosi» e «una vergogna». Sono i termini che hanno usato rispettivamente Codacons, Assutenti e Unc.

Secondo il Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, la nuova tariffa «equivale ad un incremento di circa 28 euro a polizza rispetto allo scorso anno, ma se si considera che in Italia, in base all’ultimo dato fornito da Ivass, circolano 43 milioni i veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni di autovetture, la stangata solo per la categoria degli automobilisti raggiunge la maxi-cifra di 910 milioni di euro.»