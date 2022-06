Il principe William compie 40 anni, niente bandiere per il compleanno

(Adnkronos) – Il principe William compie oggi 40 anni. Secondo in linea di successione, il duca di Cambridge entra negli ‘anta’, ma è ancora lontano dal trono, dove siede la nonna Elisabetta di 96 anni e lo precederà il padre Carlo, che ne ha 73. Ma intanto si apprende che William si trasferirà entro l’estate al castello di Windsor con la famiglia per stare più vicino alla Regina e completare l’apprendistato da futuro re.

Il primo a fargli auguri a William sui social è stato proprio il principe Carlo, che ha diffuso per l’occasione una serie di foto che li mostrano insieme: William neonato in braccio al padre, William bambino sulla seggiovia vicino a Carlo, padre e figlio adulto abbracciati. La famiglia reale ha invece condiviso una serie di immagini di William con la nonna.

Malgrado la data importante, per la prima volta il compleanno di William non viene solennizzato facendo sventolare la bandiera nazionale sugli edifici pubblici. A partire da quest’anno è stato deciso che l’onore spetta soltanto alla regina e all’erede al trono Carlo. Secondo il Sun, la scelta, approvata dalla Regina, è anche un modo per evitare imbarazzi al suo terzogenito, il principe Andrea. Diversi comuni avevano fatto sapere di non voler esporre la bandiera per il compleanno del duca di York, a causa dello scandalo sessuale che lo ha coinvolto.

William festeggerà apparentemente in privato il compleanno. Una festa per i suoi 40 anni verrà probabilmente organizzata quest’estate al castello di Windsar, o quello di Sandringham. E sarà l’occasione per celebrare anche l’analogo traguardo della moglie Kate, che è entrata negli ‘anta’ a gennaio, quando la situazione del covid ancora sconsigliava feste affollate.

Ormai non più ragazzino, William ha sicuramente un’immagine più matura, ben diversa dal fratello minore Harry. A quanto scrive oggi l’Express, William e la moglie Kate Middleton lasceranno presto la loro residenza nel palazzo di Kensington per trasferirsi nell’Adelaide Cottage, una residenza del castello di Windsor. Il trasloco verrà effettuato prima di settembre, in tempo per l’inizio della scuola dei figli George, Charlotte e Louis. William potrà stare così più a stretto contatto con la nonna Elisabetta II e il suo staff, preparandosi al suo futuro da re.