Arriva in tv il Processo: no, non si tratta di un approfondimento da qualche aula di tribunale, un programma giuridico – legale ma di una nuova fiction che debutterà questa sera 29 Novembre 2019 in prima serata su Canale 5 con la prima puntata della stagione numero uno.

Di che cosa si tratta? Qual è la trama? Chi reciterà all’interno della nuova serie TV di Canale 5? Ecco tutto quel che sappiamo ufficialmente circa questo nuovo lavoro produttivo che vedremo in prima serata oggi venerdì 29 Novembre sulla rete ammiraglia del Biscione.

Il Processo, oggi 29 Novembre 2019 prima puntata stagione 1 su Canale 5: cos’è, trama, cast, anticipazioni, spoiler, Vittoria Piccini

Dalla trama al cast, ecco dunque tutte le anticipazioni della fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini. Partiamo dalla conferma del dato: oggi venerdì 29 novembre, al via su Canale5 la fiction in quattro puntate denominata ‘Il processo’.

Il cast è composto da Vittoria Puccini, Francesco Scianna, Euridice Axen, Camilla Filippi, Michele Morrone e Maurizio Lastrico. Di cosa si occupa questa nuova fiction Mediaset? E’ presto detto.

La serie tv racconta dell’omicidio della diciassettenne Angelica Petroni e la ricerca della verità di Elena Guerra, pm armata dall’esigenza di fare giustizia.

Nel dettaglio, vedremo otto episodi articolati in quattro puntate. L’attrice Vittoria Puccini veste i panni del PM Elena Guerra, che deve indagare su di un efferato omicidio. La serie TV è diretta da Stefano Lodovichi, e come detto vanta la presenza di altri attori e attrici di spessore: Francesco Scianna, Euridice Axen, Camilla Filippi, Michele Morrone e Maurizio Lastrico.

Come detto, l’appuntamento con Il Processo alle ore 21:20 su Canale 5. Ma cosa possiamo dire e conoscere in più sulla trama del nuovo seriale Mediaset? Ecco cosa è venuto fuori.

Il Processo, prima puntata oggi su Canale 5. Trama della serie in quattro puntate

Ecco un focus sulla trama. In primo luogo la fiction è ambientata a Mantova e tratta dell’omicidio della diciassettenne Angelica Petroni. Un magistrato proverà a fare chiarezza sulla triste vicenda.

Si tratta come accennato di Elena Guerra, pm con un grande senso di giustizia: il suo forte legame con la vittima la porta a rinunciare all’anno sabbatico che voleva prendere per porre rimedio ai problemi relativi al suo matrimonio con Giovanni.

In primo luogo, i sospetti vengono fatti ricadere su Claudio Cavalleri, marito di una certa Linda Monaco e presunto amante di Angelica.

Claudio si rivolge all’avvocato Ruggero Barone e gli chiede di difenderlo. Tuttavia l’evoluzione degli eventi è drammatica: Claudio si suicida e subito dopo,i sospetti ricadono su Linda, fermata mentre sta per scappare in Brasile.

Ruggero difenderà anche lei ma la donna verrà arrestata. Tra Elena Guerra e Ruggero Barone la sfida nell’aula di tribunale inizia a diventare vibrante.

Ruggero scoprirà un segreto di Elena e deciderà di usarlo contro di lei. Così, si aprirà un’indagine che potrebbe portarla verso il baratro.

Il Processo, anticipazioni prima puntata 29 novembre 2019

Quello che si vedrà nella puntata della fiction ‘Il processo’, in onda oggi venerdì 29 novembre su Canale5, è un quadro molto netto sulla figura di Elena Guerra.

Si tratta di una donna che ama dedicarsi tutto e per tutto al suo lavoro ma che, prima degli eventi che la coinvolgeranno, aveva deciso di prendersi comunque una pausa. Il motivo?

E’ il suo matrimonio che sembra colare a picco: per tenerlo in piedi, la donna sceglie di rinunciare alla carriera e di volare a New York. Come accennato poi la pm torna sui suoi passi a causa del drammatico omicidio di Angelica.

Elena ha un profondo legame con la vittima. Quest’ultima era finita in un giro di escort gestito dall’affascinante Claudio Cavalleri, marito di Linda Monaco, una donna molto influente

Cavalleri, come accennato, si suicida, ma diffonde comunque una confessione che dimostra la sua innocenza. Il magistrato Elena Guerra, allora la battaglia con Linda e con il suo avvocato.

Il Processo: ecco tutto il cast della fiction con al centro Vittoria Puccini

Come detto, la protagonista è Vittoria Puccini alias Elena Guerra. Nella fiction di Canale 5 recitano anche: Francesco Scianna nel ruolo Ruggero Barone, Camilla Filippi nei panni di Linda Monaco e ancora, Maurizio Lastrico che è invece Giovanni Malaguti.

Accanto a loro anche Michele Morrone che è Claudio Cavalleri, Tommaso Ragno nei panni di Gabriele Monaco, Simone Colombari che interpreta Andreoli e anche Alessandro Averone nelle vesti di Stefano Lanzoni.

Spazio anche a Pia Lanciotti nel ruolo di Fabrizia Furlan, Roberto Herlitzka che interpreta Giancarlo Guerra e ancora Giordano De Plano nel ruolo di Vittorio De Grandis e Marco Baliani in quello di Ottavio Arrigoni. A chiudere il cast anche Euridice Axen che sarà Mara Raimondi e Margherita Caviezel che invece diventa Angelica Petroni.

I due principali protagonisti sono stati anche oggetto di una divertente intervista doppia de Le Iene.

